Mi licenzio dall’azienda in cui lavoro Voglio cambiare vita e poi aprirò una mia bakery | Gennaro ‘Gerry’ Marfella ha vinto Bake Off Italia

Gennaro ‘Gerry’ Marfella, vincitore della 13ª edizione di “Bake Off Italia”, ha deciso di cambiare vita, lasciando il suo lavoro per realizzare il sogno di aprire una bakery. Dopo aver conquistato il titolo, Gerry si prepara a intraprendere un nuovo percorso professionale, alimentato dalla passione per la pasticceria e il desiderio di avviare una propria attività.

“Adesso posso cambiare”. È stato il primo pensiero del vincitore della 13esima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno ” Gennaro ‘Gerry’ Marfella che ha battuto la concorrenza di Marzia, Patrizia e Pelayo. I giudici Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, e il superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticcere Iginio Massari, hanno incoronato Gerry che ha 35 ed è di Serravalle Scrivia (Alessandria). Dopo aver intrapreso la carriera militare per diventare poliziotto come il padre, si è congedato per avere più stabilità e costruire una famiglia. Ilfattoquotidiano.it

Dall’autrice bestseller di “Capo, mi licenzio” arriva un nuovo romanzo che conquisterà il tuo cuore ? "Sembrava tutto normale" di Nelli B. scalderà il tuo natale come nessun altro libro. Un pediatra dal cuore grande. Una scrittrice in cerca della propria stra - facebook.com facebook