Metroid Prime 4 | Beyond la recensione del ritorno di Samus

Dopo quasi otto anni di attesa e incertezze, Metroid Prime 4: Beyond fa il suo grande ritorno. La lunga gestazione, segnata da continui cambi di rotta e silenzi comunicativi, ha finalmente portato alla pubblicazione di un capitolo che promette di riaccendere l'interesse dei fan della saga.

Sembrava impossibile e invece ce l’ha fatta. Metroid Prime 4: Beyond è finalmente realtà dopo quasi otto anni di gestazione, segnati da cambi di direzione, ripensamenti e una comunicazione sempre sul filo del silenzio. Il ritorno di una delle proprietà intellettuali più iconiche della casa di Kyoto approda su Switch e, soprattutto, sulla nuova Switch 2, aprendo un nuovo capitolo nella saga di Samus Aran. Parliamo di una serie che ha ridefinito la percezione dell’esplorazione in soggettiva sin dal suo esordio su GameCube nel 2002, per poi evolvere su Wii nel 2007 con Metroid Prime 3: Corruption, rimasto fino ad oggi il capitolo conclusivo della trilogia principale. Game-experience.it Recensione Metroid Prime 4: Beyond, la lunga attesa è stata ampiamente ricompensata! - Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition, Il decimo gioco principale della serie Metroid, è finalmente disponibile! 4news.it

Recensione Metroid Prime 4 Beyond: il ritorno più atteso della saga Prime su Nintendo Switch - Recensione completa di Metroid Prime 4 Beyond: una nuova avventura oscura e immersiva per Samus Aran, con gameplay raffinato, grafica spettacolare e meccaniche innovative. focustech.it

METROID PRIME 4 BEYOND Disponibile SWITCH 1 E SWITCH 2 La migliore cacciatrice di taglie della galassia, Samus Aran, partirà per una nuova missione in Metroid Prime 4: Beyond

Rappresenta la più grande cacciatrice di taglie della galassia, su Viewros e altrove, con questa spilla di Metroid Prime 4: Beyond.

