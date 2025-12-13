Meteo Toscana weekend di Santa Lucia all’insegna del sole Ma da lunedì cambia tutto
Il weekend di Santa Lucia in Toscana si presenta all’insegna del sole e delle belle temperature, offrendo condizioni ideali per le attività all’aperto. Tuttavia, a partire da lunedì, le previsioni meteo indicano un cambio di scenario, con possibili peggioramenti e un clima meno stabile. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni nella regione.
Firenze, 13 dicembre 2025 – Un fine settimana ancora all’insegna del bel tempo, ma poi lo scenario cambierà. Da lunedì sera, e in modo più marcato da martedì prossimo, torneranno le piogge. Insieme ai meteorologi del Lamma ecco un quadro della situazione. Come dicevamo, tra oggi, sabato 13, e domani, domenica 14, prosegue la stabilità meteorologica, con cieli in prevalenza sereni e l’ormai consueta presenza di nebbie mattutine nelle vallate e nelle pianure. Le previsioni giorno per giorno. Oggi, sabato 13 dicembre la nostra regione vivrà una giornata tipicamente invernale ma stabile: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con nebbie e locali nubi basse al mattino soprattutto nelle aree interne e pianeggianti. Lanazione.it
Meteo Toscana, weekend di Santa Lucia all’insegna del sole. Ma da lunedì cambia tutto - La fase di stabilità sta per lasciare il passo al ritorno delle piogge, che dalla prossima settimana potrebbero cadere in diverse zone della Regione. lanazione.it
Weekend di Santa Lucia soleggiato, poi peggioramento su Sicilia e Calabria - La situazione sarà migliore sul versante adriatico, peggiore in Piemonte dove la neve potrebbe cadere fino a 200- msn.com
Meteo come sarà il tempo venerdì 12 dicembre in Toscana e provincia di Grosseto - facebook.com facebook
Temperature decisamente miti negli ultimi giorni in Toscana: la spiegazione del Centro Meteo Toscana x.com
MALTEMPO: in diretta la caduta di un albero. Le previsioni di oggi in dettaglio Nord, Centro e Sud