Meteo Toscana weekend di Santa Lucia all’insegna del sole Ma da lunedì cambia tutto

Il weekend di Santa Lucia in Toscana si presenta all’insegna del sole e delle belle temperature, offrendo condizioni ideali per le attività all’aperto. Tuttavia, a partire da lunedì, le previsioni meteo indicano un cambio di scenario, con possibili peggioramenti e un clima meno stabile. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni nella regione.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Un fine settimana ancora all’insegna del bel tempo, ma poi lo scenario cambierà. Da lunedì sera, e in modo più marcato da martedì prossimo, torneranno le piogge. Insieme ai meteorologi del Lamma ecco un quadro della situazione. Come dicevamo, tra oggi, sabato 13, e domani, domenica 14, prosegue la stabilità meteorologica, con cieli in prevalenza sereni e l’ormai consueta presenza di nebbie mattutine nelle vallate e nelle pianure. Le previsioni giorno per giorno. Oggi, sabato 13 dicembre la nostra regione vivrà una giornata tipicamente invernale ma stabile: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con nebbie e locali nubi basse al mattino soprattutto nelle aree interne e pianeggianti. Lanazione.it

