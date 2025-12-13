Meteo Roma del 13-12-2025 ore 19 | 15

Previsioni del tempo per Roma e Italia il 13 dicembre 2025: giornata stabile con cieli prevalentemente sereni, nebbia e foschia nelle zone interne del centro e al nord, e poche variazioni nel sud. Temperature in lieve diminuzione, con condizioni meteo favorevoli e assenza di fenomeni significativi.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su costi e pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord birreria sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. Romadailynews.it

Meteo Roma – Stabilità prevalente e clima mite anche nel fine settimana, ecco le previsioni - Alta pressione in regia, cieli sereni e temperature sopra la media; nebbie e foschie in aumento nelle ore notturne e mattutine. centrometeoitaliano.it