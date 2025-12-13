Meteo Roma del 13-12-2025 ore 06 | 15

Ecco le previsioni del tempo per Roma e le regioni circostanti del 13 dicembre 2025, con condizioni stabili e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi durante tutta la giornata.

meteo e Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con velocità batte compatta lungo la Pianura Padana sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti bassi anche su Liguria settori costieri adriatici intera di nottata si rinnovano condizioni di tempo con ancora non mi batte lungo la Pianura Padana al centro al mattino cieli pienamente soleggiati qualche addensamento atteso sulle coste adriatiche al pomeriggio poche variazioni con ancora tempo del tutto asciutto interateneo si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora direttamente i baffi lungo le coste orientali al sud Al mattino cieli soleggiati Salvo la presenza di attenzione antipasti lungo la Puglia al pomeriggio nubi basse segnalate anche sul Cilento e coste tirreniche della Calabria nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità prevalente ancora nubi basse tra Molise e Puglia temperature minime massime stazionarie da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. Romadailynews.it

Meteo Roma – Stabilità prevalente e clima mite anche nel fine settimana, ecco le previsioni - Alta pressione in regia, cieli sereni e temperature sopra la media; nebbie e foschie in aumento nelle ore notturne e mattutine. centrometeoitaliano.it