meteo le previsioni in campania per sabato 13 dicembre 2025

Le previsioni meteo per la Campania di sabato 13 dicembre 2025 indicano condizioni generalmente stabili. A Avellino, il cielo sarà per lo più sereno, con qualche possibile addensamento serale. Non sono attese precipitazioni significative, offrendo una giornata caratterizzata da un clima tranquillo e senza particolari variazioni atmosferiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 13 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2992m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Anteprima24.it

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania del weekend dal 13 al 14 dicembre - Quello di sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà un weekend caratterizzato dall'assenza di precipitazioni su tutto il ... msn.com