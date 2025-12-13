Meteo Campania | sole nel weekend poi tornano piogge e maltempo

Il meteo in Campania si presenta stabile e soleggiato nel weekend, con temperature miti. Tuttavia, una nuova perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e maltempo a partire da lunedì sera, con martedì 16 come giorno più critico. Previsioni in evoluzione per la regione e il resto d'Italia.

Dopo un fine settimana stabile e mite anche il meteo Campania segnala una perturbazione atlantica che riporterà piogge diffuse sull’Italia: peggioramento atteso da lunedì sera, con martedì 16 come giornata più critica. Ultimo assaggio di bel tempo prima di un nuovo cambio di scenario anche in Campania. Il weekend di sabato 13 e domenica 14 . 2anews.it Meteo Campania: sole e temperature miti nel weekend, piogge in arrivo dalla prossima settimana - Secondo le ultime previsioni meteo Campania, bel tempo su tutta la regione fino a domenica 14 dicembre, poi cambia lo scenario ... 2anews.it

Meteo Italia – Weekend ancora bel tempo e sole prevalente, ma la prossima settimana in arrivo piogge e temporali - Stabilità diffusa anche nel weekend, ma la prossima settimana in arrivo correnti umide e instabili portando piogge e temporali ... centrometeoitaliano.it

Previsioni Meteo Campania

Video Previsioni Meteo Campania Video Previsioni Meteo Campania