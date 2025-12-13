Met Gala 2026 | svelati i nomi che affiancheranno Wintour

L'edizione 2026 della Met Gala si apre con grandi novità: i nomi che affiancheranno Anna Wintour sono stati svelati, mentre il Costume Institute si prepara a una mostra rivoluzionaria sul corpo vestito. Tre donne di grande talento prenderanno il comando dell'evento, promettendo una celebrazione all'insegna dell'innovazione e dell'eleganza.

. Il Costume Institute prepara una mostra rivoluzionaria sul corpo vestito, mentre tre donne straordinarie prendono il comando del gala. Il mondo del Fashion è in fermento per una notizia che promette di rendere la prossima edizione del Met Gala assolutamente indimenticabile. È stato ufficializzato che Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams affiancheranno la leggendaria Anna Wintour nel ruolo di co-presidenti per l’evento del 2026. Questa alleanza strategica unisce personalità di spicco provenienti da ambiti diversi come la musica, il grande schermo e lo sport professionistico, creando un mix di carisma e influenza senza precedenti. Bollicinevip.com

