Messi lascia il campo senza giocare i tifosi vandalizzano lo stadio in India

Il tour di Lionel Messi in India inizia in modo turbolento, con il giocatore che lascia il campo senza scendere in campo e i tifosi che, delusi, danneggiano lo stadio. Un’incidente che ha segnato l’esordio della manifestazione, suscitando reazioni contrastanti tra entusiasmo e frustrazione tra i sostenitori.

AGI - Il tour di Lionel Messi in India parte con uno stadio vandalizzato tra la rabbia di migliaia di tifosi. Il campione argentino, avrebbe dovuto giocare un'amichevole ma ha lasciato lo stadio prima del previsto dopo che un gruppo di supporter aggirando le misure di sicurezza è entrato in campo circondando il calciatore. Caos allo stadio . Così si è innescata la protesta di massa di migliaia di persone stipate per ore sugli spalti del Salt Lake Stadium di Calcutta nell'attesa di vedere le ‘magie’ di Messi. Aspettative deluse. Centinaia di seggiolini sono stati divelti e gettati in campo insieme a numerose bottigliette d'acqua. Agi.it Messi, il 'Goat tour' in India si trasforma in un disastro: cos'è successo - L'argentino chiamato al Salt Lake Stadium per un'amichevole tra celebrità ma l'evento non è andato come previsto: rabbia, invasione di campo e la Pulce portata via ... tuttosport.com

Calcio: Messi c'è ma non si vede, i tifosi vandalizzano uno stadio in India - Erano accorsi allo stadio per vedere il loro idolo, Lionel Messi, ma quanto le loro aspettative sono state deluse è esplosa la rabbia. ansa.it

