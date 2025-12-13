Messi lascia il campo senza giocare i tifosi vandalizzano lo stadio in India

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tour di Lionel Messi in India inizia in modo turbolento, con il giocatore che lascia il campo senza scendere in campo e i tifosi che, delusi, danneggiano lo stadio. Un’incidente che ha segnato l’esordio della manifestazione, suscitando reazioni contrastanti tra entusiasmo e frustrazione tra i sostenitori.

AGI - Il  tour di Lionel Messi  in  India  parte con uno  stadio vandalizzato  tra la  rabbia di migliaia di tifosi. Il  campione argentino, avrebbe dovuto giocare un'amichevole ma ha lasciato lo stadio prima del previsto dopo che un gruppo di  supporter  aggirando le  misure di sicurezza  è entrato in campo circondando il  calciatore. Caos allo stadio . Così si è innescata la  protesta di massa  di migliaia di persone stipate per ore sugli spalti del  Salt Lake Stadium di Calcutta  nell'attesa di vedere le ‘magie’ di  Messi. Aspettative deluse. Centinaia di  seggiolini sono stati divelti  e gettati in campo insieme a numerose  bottigliette d'acqua. Agi.it

messi lascia campo senzaMessi, il 'Goat tour' in India si trasforma in un disastro: cos'è successo - L'argentino chiamato al Salt Lake Stadium per un'amichevole tra celebrità ma l'evento non è andato come previsto: rabbia, invasione di campo e la Pulce portata via ... tuttosport.com

messi lascia campo senzaCalcio: Messi c'è ma non si vede, i tifosi vandalizzano uno stadio in India - Erano accorsi allo stadio per vedere il loro idolo, Lionel Messi, ma quanto le loro aspettative sono state deluse è esplosa la rabbia. ansa.it

messi lascia il campo senza giocare i tifosi vandalizzano lo stadio in india

© Agi.it - Messi lascia il campo senza giocare, i tifosi vandalizzano lo stadio in India

Messi dice addio all'Argentina?!

Video Messi dice addio all'Argentina?!