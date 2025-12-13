Messi inaugura la statua in suo onore in India

Lionel Messi ha inaugurato "virtualmente" a Calcutta una statua di ferro 21 metri in suo onore, che lo raffigura con la Coppa del Mondo in mano. L'argentino è in India per il 'GOAT Tour'. Messi non era in presenza per ragioni di sicurezza. A Calcutta era stata allestita anche una fan zone ribattezzata "Hola Messi", dove è stata esposta una replica a grandezza naturale del calciatore seduto su un trono. Tgcom24.mediaset.it Messi inaugura virtualmente la gigantesca statua costruita per lui in India: non può avvicinarsi - A Calcutta i tifosi hanno eretto una statua alta 21 metri raffigurante Messi che regge la Coppa del Mondo: è la più alta mai costruita, ma il numero ... fanpage.it

Lionel Messi inaugura a Calcutta una statua di 21 metri in suo onore - Il calciatore argentino, atteso per il 'GOAT Tour', farà tappe anche in altre città: "L'India è un Paese molto speciale, tifosi fantastici" ... msn.com

