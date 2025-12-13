Messi inaugura la statua in suo onore in India

Lionel Messi ha preso parte all'inaugurazione della statua dedicata a lui a Calcutta. La statua di ferro, alta 21 metri, lo ritrae con la Coppa del Mondo in mano. Messi ha partecipato all'evento in modo virtuale, ma la cerimonia ha attirato molti tifosi e curiosi. La statua sarà un simbolo per i fan locali e un omaggio al suo talento e alle sue vittorie.

Lionel Messi ha inaugurato "virtualmente" a Calcutta una statua di ferro 21 metri in suo onore, che lo raffigura con la Coppa del Mondo in mano. L'argentino è in India per il 'GOAT Tour'. Messi non era in presenza per ragioni di sicurezza. A Calcutta era stata allestita anche una fan zone ribattezzata "Hola Messi", dove è stata esposta una replica a grandezza naturale del calciatore seduto su un trono.

