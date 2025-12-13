Messi c' è ma non si vede tifosi vandalizzano uno stadio in India

Durante un evento in India, i tifosi di Lionel Messi si sono recati allo stadio con grande entusiasmo, sperando di vederlo in azione. Tuttavia, una volta scoperto che l’argentino non era presente, la delusione si è trasformata in rabbia, portando alcuni supporter a vandalizzare la struttura. Un episodio che ha suscitato molte reazioni e discussioni.

Erano accorsi allo stadio per vedere il loro idolo, Lionel Messi, ma quando le loro aspettative sono state deluse è esplosa la rabbia. Spettatori infuriati hanno abbattuto le barricate e preso d’assalto il campo di uno stadio di Kolkata dopo che la stella del calcio, impegnato in un tour di tre giorni in India, il 'Goat Tour', ha lasciato improvvisamente l’impianto, dove avrebbe dovuto disputare. Feedpress.me India, Messi c'è ma non si vede: tifosi vandalizzano stadio - A Kolkata, in India, migliaia di spettatori hanno affollato lo stadio in attesa della visita del calciatore Lionel Messi. tg24.sky.it

Messi c'è ma non si vede, tifosi vandalizzano uno stadio in India - Spettatori infuriati hanno abbattuto le barricate e preso d'assalto il campo di uno stadio di Kolkata dopo che la stella del calcio, impegnato in un tour di tre giorni in India, il 'Goat Tour', ha ... msn.com

Messi, polemiche dopo la prima tappa del “GOAT Tour” in India: tifosi furiosi invadono il campo dopo non essere riusciti a vedere il campione argentino ???? La prima visita del tour che porterà Messi a visitare diversi luoghi dell’India non ha avuto l’esito sperat - facebook.com facebook

© Feedpress.me - Messi c'è ma non si vede, tifosi vandalizzano uno stadio in India

Lionel MESSI scored 232rd goal for Barcelona!

Video Lionel MESSI scored 232rd goal for Barcelona! Video Lionel MESSI scored 232rd goal for Barcelona!