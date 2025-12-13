Messi allo stadio di Calcutta succede il pandemonio | i tifosi sfasciano tutto si sentono truffati

Allo stadio di Calcutta, l'evento ha scatenato il caos tra i tifosi, delusi dall'apparizione sfocata di Messi. I supporter, entusiasti per il presunto arrivo della star, si sono infuriati, sfondando le strutture e protestando contro ciò che considerano un'illusione. Il costo del biglietto, circa 113 euro, ha alimentato ulteriori malumori tra gli spettatori.

Dodicimila rupie, circa 113 euro, è il costo del biglietto che molti spettatori hanno pagato per accomodarsi sulle tribune ma dell'ex Barça hanno intravisto appena appena la sagoma. La reazione è stata rabbiosa. Fanpage.it Messi avrà una statua in India alta 21 metri, domani l’inaugurazione (Rmc Sport) - In India, precisamente a Calcutta, è stata costruita una statua di ferro alta 21 metri dedicata a Lionel Messi. ilnapolista.it

Polverizzati tutti I 742 biglietti messi a disposizione dei tifosi del Frosinone nel settore ospiti dello stadio Adriatico di Pescara per la sfida di domenica pomeriggio. - facebook.com facebook

Lionel en el chase stadium en su Messi Cup 2025? x.com

CAGLIARI-FROSINONE 4-3 | HIGHLIGHTS | 10ª GIORNATA | SERIE A TIM 2023/24

Video CAGLIARI-FROSINONE 4-3 | HIGHLIGHTS | 10ª GIORNATA | SERIE A TIM 2023/24 Video CAGLIARI-FROSINONE 4-3 | HIGHLIGHTS | 10ª GIORNATA | SERIE A TIM 2023/24