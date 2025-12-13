Messi a Calcutta delirio allo stadio | caos e disordini

L'arrivo di Leo Messi a Calcutta ha provocato un'onda di entusiasmo tra i tifosi, ma anche un improvviso caos nello stadio. La presenza della stella del calcio ha attirato migliaia di fan, generando disordini e momenti di tensione, con la polizia costretta a intervenire per ristabilire l'ordine.

(Adnkronos) – L'apparizione di Leo Messi a Calcutta, in India, scatena caos e disordini allo stadio, con panico e intervento della polizia. Il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami, fresco di trionfo nella MLS, è impegnato in un tour nel paese. A Calcutta la prima tappa, programmata per l'inaugurazione di una statua di oltre 20 metri dedicata . Periodicodaily.com C'è Lionel Messi, tifosi in delirio a Calcutta: lancio di sedili e invasione di campo - (LaPresse) Una folla di tifosi ha accolto Lionel Messi arrivato a Calcutta per il suo tour di tre giorni in India insieme ai compagni dell'Inter Miami Rodrigo de Paul e Luis Suarez. msn.com

La visita di Messi a Calcutta è durata dieci minuti: i tifosi protestano allo stadio lanciando bottiglie e sedili - Il tour di tre giorni in India di Leo Messi è stato un fiasco. ilnapolista.it

???? #Messi, il 'Goat tour' in India si trasforma in un disastro: cos'è successo Quello che doveva essere l’evento dell’anno si è rapidamente trasformato in un clamoroso caso di ordine pubblico. Il “GOAT Tour” di Calcutta, pensato per celebrare Lionel Messi com x.com

Messi arriva allo stadio di Calcutta ma resta solo pochi istanti: biglietti costosi, visibilità minima e la delusione esplode sugli spalti. Dalla festa annunciata al caos totale, ecco cosa è successo: https://fanpa.ge/Rk3yR - facebook.com facebook

