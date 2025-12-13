Messi a Calcutta delirio allo stadio | caos e disordini

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arrivo di Leo Messi a Calcutta ha provocato un'onda di entusiasmo tra i tifosi, ma anche un improvviso caos nello stadio. La presenza della stella del calcio ha attirato migliaia di fan, generando disordini e momenti di tensione, con la polizia costretta a intervenire per ristabilire l'ordine.

(Adnkronos) – L'apparizione di Leo Messi a Calcutta, in India, scatena caos e disordini allo stadio, con panico e intervento della polizia. Il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami, fresco di trionfo nella MLS, è impegnato in un tour nel paese. A Calcutta la prima tappa, programmata per l'inaugurazione di una statua di oltre 20 metri dedicata . Periodicodaily.com

messi calcutta delirio stadioC'è Lionel Messi, tifosi in delirio a Calcutta: lancio di sedili e invasione di campo - (LaPresse) Una folla di tifosi ha accolto Lionel Messi arrivato a Calcutta per il suo tour di tre giorni in India insieme ai compagni dell'Inter Miami Rodrigo de Paul e Luis Suarez. msn.com

messi calcutta delirio stadioLa visita di Messi a Calcutta è durata dieci minuti: i tifosi protestano allo stadio lanciando bottiglie e sedili - Il tour di tre giorni in India di Leo Messi è stato un fiasco. ilnapolista.it

Immagine generica

Mondiali 2006: i rigori che ci hanno portato sul tetto del Mondo!

Video Mondiali 2006: i rigori che ci hanno portato sul tetto del Mondo!