Messi a Calcutta | caos totale allo stadio durante il tour in India

L’arrivo di Lionel Messi a Calcutta ha scatenato un’onda di entusiasmo e confusione tra i tifosi. L’attesissimo tour in India ha trasformato l’evento in un caos totale allo stadio, con fiumi di persone che hanno cercato di avvicinare il campione argentino. Un momento di grande emozione che ha coinvolto migliaia di sostenitori.

L'arrivo del campione argentino scatena il pandemonio. L'attesissima presenza di Lionel Messi a Calcutta si è trasformata in un evento fuori controllo. Il fuoriclasse argentino dell' Inter Miami, reduce dal recente successo in MLS, è approdato in India per una tournée celebrativa, ma la prima tappa si è conclusa nel peggiore dei modi. All'interno dello stadio si sono verificati disordini, momenti di panico e l'intervento delle forze dell'ordine. Un evento celebrativo che finisce nel caos. L'appuntamento era stato organizzato per l' inaugurazione di una statua alta oltre 20 metri dedicata a Messi, ma la gestione dell'evento si è rivelata fallimentare.

Who made crores in the name of Messi in Kolkata?

