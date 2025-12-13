Mesagne | l' Albero di Natale del commissariato allestito dai bambini della scuola d' infanzia

A Mesagne, i bambini della scuola dell'infanzia “Cresciamo Insieme” hanno collaborato con i poliziotti del commissariato per allestire un albero di Natale all’interno degli uffici. Un'iniziativa che rafforza il rapporto tra forze dell’ordine e comunità, portando solidarietà e spirito natalizio tra giovani e adulti.

MESAGNE - Questa mattina i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Mesagne, diretti dal vicequestore Giuseppe Massaro, hanno accolto presso i loro uffici i bambini della scuola dell'infanzia "Cresciamo Insieme". I piccoli, aiutati dagli agenti, hanno allestito e decorato l'albero di.

