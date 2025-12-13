Mercato vivo Piace l’attaccante argentino Galesio ma c’è concorrenza

Iniziano a circolare i primi rumors di mercato intorno al Siena, con l’interesse per l’attaccante argentino Galesio. La rosa offensiva dei biancoverdi, caratterizzata da poche soluzioni e da alcune assenze, si sta arricchendo di nuove possibilità, mentre si delineano sfide competitive per assicurarsi il talento sudamericano.

Iniziano a circolare i primi rumors di mercato intorno al Siena. Se il reparto offensivo è quello in cui la coperta è ed è sempre stata più corta (con Giannetti out per gran parte del girone di andata, l’unico centravanti è Menghi, con il trequartista Noccioli, utilizzato nelle ultime partite, l’alternativa) è proprio un attaccante a essere stato accostato al Siena nelle ultime ore. Si tratta, secondo Nc, dell’argentino Luis Galesio, classe 1993, in uscita dalla Palmese (Serie D, girone G). Sul giocatore, punta centrale di quasi un metro e 90, si sarebbe concentrato l’interesse anche del Prato e della Vigor Lamezia, nonché del Taranto. Sport.quotidiano.net

