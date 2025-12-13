Mercato ortofrutticolo riapertura dopo 6 anni Dirigente ha ultimato tutte le procedure

Dopo sei anni di attesa, il mercato ortofrutticolo di Aversa si appresta a riaprire, segnando un importante passo avanti per il settore locale. La riapertura è stata possibile grazie al completamento di tutte le procedure amministrative da parte del dirigente competente, che ha garantito il ritorno delle attività in questa storica struttura.

Dopo sei lunghi anni di attesa, il mercato ortofrutticolo di Aversa è finalmente pronto a riaprire i battenti. Al Municipio sono stati completati gli ultimi atti amministrativi e il dirigente di settore ha ormai portato a termine le procedure necessarie. Un passaggio decisivo che segna la fine di. Casertanews.it Spreafico inaugura nuovo stand al mercato di Milano - Raffaele Spreafico: "Il canale tradizionale è e resta un pilastro fondamentale del nostro modello di business" ... myfruit.it

