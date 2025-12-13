Mercato Milan colpo Gabriel Jesus in attacco? Costerebbe anche poco | i dettagli

Il mercato del Milan si infiamma con l'ipotesi di un colpo a sorpresa: Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 dell'Arsenal, potrebbe essere il rinforzo ideale per l'attacco rossonero. Con un passato di rilievo al Manchester City, il suo arrivo potrebbe rappresentare una soluzione efficace e a costi contenuti per la sessione di gennaio.

Gabriel Jesus, classe 1997, centravanti brasiliano dell'Arsenal con un passato importante nel Manchester City, può diventare il nome a sorpresa del Milan nel calciomercato invernale per il ruolo di nuovo attaccante. Ecco l'indiscrezione. Pianetamilan.it

