Mercato Juventus il prezzo per quell’obiettivo esploso in Serie A in questa stagione è schizzato alle stelle | servono 40 milioni! Dirigenza avvisata

Il mercato della Juventus si infiamma attorno a un obiettivo esploso in Serie A questa stagione. La richiesta della Dea per il talento in questione ha raggiunto i 40 milioni di euro, attirando l'attenzione di Comolli e dell’Inter. La situazione si fa sempre più complessa, con la dirigenza bianconera che monitora attentamente le evoluzioni.

Mercato Juventus, le cifre da capogiro richieste dalla Dea per il talento finito nel mirino di Comolli e la concorrenza nerazzurra che osserva l’evolversi della situazione. Le dinamiche del Mercato Juventus si scontrano duramente con la realtà economica imposta dalle rivali, specialmente quando l’interlocutore risponde al nome dell’Atalanta. Il nuovo corso bianconero, guidato dalla visione analitica di Damien Comolli, aveva individuato nel profilo di Marco Palestra l’innesto ideale per garantire freschezza e prospettiva alle corsie laterali. Le relazioni degli scout e i dati raccolti sul ragazzo, protagonista di una stagione in prestito al di sopra di ogni più rosea aspettativa, hanno convinto il dirigente francese a muovere i primi passi concreti. Juventusnews24.com

