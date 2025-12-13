Mercato Juve pronto un clamoroso doppio colpo a gennaio? Ecco l’ambizioso piano dei bianconera | le ultime

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara a sorprendere il mercato di gennaio con un audace doppio colpo, puntando a rafforzare la rosa e consolidare le ambizioni stagionali. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri hanno già delineato un piano ambizioso per rafforzare la squadra durante la sessione invernale, sfruttando al massimo questa finestra di mercato.

Mercato Juve, tutto pronto per un incredibile doppio affare nella finestra di gennaio? Spunta il piano dei bianconeri Il mercato invernale è tradizionalmente considerato un periodo di “riparazione”, utile per correggere la rosa senza stravolgerla. Ma in casa Juventus l’atmosfera sembra ben diversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa si starebbe lavorando in silenzio . Calcionews24.com

mercato juve pronto clamorosoDIRETTA Tutte le notizie del 13 dicembre: Juve, Tether pronto a raddoppiare l’offerta. Tutti pazzi per Palestra - News di oggi sabato 13 dicembre in tempo reale qui su Calciomercato. calciomercato.it

mercato juve pronto clamorosoLa Juventus irrompe su Frattesi: assalto immediato! - Frattesi alla Juventus agli ordini di Spalletti: potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista dell’imminente sessione del mercato invernale. fantamaster.it

mercato juve pronto un clamoroso doppio colpo a gennaio ecco l8217ambizioso piano dei bianconera le ultime

© Calcionews24.com - Mercato Juve, pronto un clamoroso doppio colpo a gennaio? Ecco l’ambizioso piano dei bianconera: le ultime

Mercato Juventus: Ritorno Clamoroso, Ma Solo Se...

Video Mercato Juventus: Ritorno Clamoroso, Ma Solo Se...