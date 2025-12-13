Mercato Juve l’attaccante nel mirino del Milan | Allegri lo ritiene adatto al suo gioco I rossoneri ne valutano l’acquisto già a gennaio

Il mercato della Juventus si fa interessante con il Milan che valuta un attaccante di livello mondiale nel suo mirino. Allegri considera il profilo adatto al suo sistema di gioco, mentre i rossoneri potrebbero tentare l’acquisto già a gennaio, tornando su un nome che la Juventus aveva già sondato in passato.

Mercato Juve, l’attaccante nel mirino del Milan. L’affare, un profilo di caratura mondiale che la Juventus aveva sondato in passato, ora è per i rivali. L’attenzione del mercato si concentra su un nome di caratura mondiale, Gabriel Jesus, l’attaccante dell’Arsenal che è finito clamorosamente nel mirino del Milan in vista della sessione di gennaio. Questo profilo, che in passato era stato oggetto di interesse anche da parte della Juventus, rappresenta oggi un’occasione mancata per i bianconeri e un potenziale rinforzo per una diretta rivale nella corsa allo Scudetto. Secondo le rivelazioni di Ivan Zazzaroni su Il Corriere dello Sport, il Milan sta valutando l’arrivo di Gabriel Jesus in prestito semestrale per blindare le ambizioni di vittoria in campionato. Juventusnews24.com

