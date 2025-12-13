Mercato Inter lo stop di Dumfries porta ad un colpo a destra? Altro che Palestra! Ecco su chi andrebbe la scelta

L’interruzione dell’attività di Dumfries potrebbe influenzare le mosse di mercato dell’Inter a gennaio, aprendo nuove ipotesi sulla scelta del sostituto. La Redazione di Inter News 24 analizza le possibili opzioni per rinforzare la fascia destra e le strategie che i dirigenti potrebbero adottare in vista della sessione di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, lo stop di Dumfries porta ad un colpo a destra a gennaio? Altro che Palestra! Ecco su chi andrebbe la scelta dei dirigenti. L'allarme sulla fascia destra continua a suonare forte ad Appiano Gentile. Le condizioni della caviglia di Denzel Dumfries preoccupano lo staff medico e la dirigenza dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se lo stop dell'esterno olandese dovesse prolungarsi oltre i due mesi, il club tornerà sul mercato a gennaio, ma con una strategia ben precisa e prudente. Tramonta, almeno per l'immediato, il sogno Marco Palestra: il talentuoso esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta, che sta incantando Cagliari, è considerato un investimento troppo oneroso per la finestra invernale.

