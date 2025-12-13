Mercato Inter Ausilio studia il colpo per il 2026-27 | la priorità è intervenire in quel reparto!

L'Inter pianifica il futuro e guarda già alla stagione 2026-27, con Ausilio che valuta un colpo strategico. La priorità dei dirigenti nerazzurri è intervenire in un reparto specifico per rafforzare la rosa e prepararsi al meglio per le sfide future. Ecco le idee e le mosse in cantiere per consolidare il progetto nerazzurro.

Inter News 24 Le idee dei dirigenti nerazzurri. L’Inter guarda già al futuro con lungimiranza. Mentre la squadra lotta sul campo per gli obiettivi stagionali, la dirigenza di Viale della Liberazione è al lavoro per disegnare la rosa della prossima annata, consapevole che l’estate 2026 segnerà un punto di svolta cruciale per l’ossatura della squadra. Il focus principale riguarda il reparto difensivo, destinato a un profondo restyling dettato da inesorabili questioni anagrafiche e contrattuali. Difesa ai saluti: caccia ai giovani. Internews24.com Mercato Inter, Ausilio parla chiaro: «Pensiamo di avere una squadra completa e competitiva per tutti gli obiettivi» - Mercato Inter, il ds nerazzurro Ausilio: «Pensiamo di avere una squadra completa e competitiva per tutti gli obiettivi» Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha illustrato ai microfoni di S ... calcionews24.com

Ausilio scatenato, pronto il colpo per gennaio / Calciomercato Inter - Altro che movimenti bloccati in inverno: il dirigente nerazzurro è pronto a chiudere il primo colpo da regalare a Chivu: di chi si tratta ... msn.com

Passione Inter. . Mentre Chivu e i nerazzurri si preparano alla trasferta di Genova, la prima di una serie di impegni lontano da San Siro che accompagneranno le battute finali di questo 2025, Marotta torna a parlare di mercato invernale. ? Entra nel Club: https:/ - facebook.com facebook

GdS - Genoa-Inter, doppio intreccio di mercato. Da obiettivi a rivali: Frendrup e Norton-Cuffy visionati da vicino. Lo scenario x.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio studia il colpo per il 2026-27: la priorità è intervenire in quel reparto!

INTER, VERSO IL MERCATO DI GENNAIO AUSILIO TORNA SU UN VECCHIO PALLINO...

Video INTER, VERSO IL MERCATO DI GENNAIO AUSILIO TORNA SU UN VECCHIO PALLINO... Video INTER, VERSO IL MERCATO DI GENNAIO AUSILIO TORNA SU UN VECCHIO PALLINO...