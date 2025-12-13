Mercato Inter Angelozzi su Palestra e Caprile | Anche se arrivano richieste… 

Il mercato dell'Inter si arricchisce di aggiornamenti sui potenziali acquisti, con particolare attenzione alle trattative per Palestra e Caprile. Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha commentato la situazione, evidenziando come, nonostante le richieste, le decisioni potrebbero ancora evolversi. Ecco gli ultimi sviluppi sulle strategie di mercato nerazzurre.

Il ds del Cagliari Guido Angelozzi ha parlato di Palestra e Capirle, due obiettivi dell'Inter, nel pre partita tra i sardi e l'Atalanta. SU PALESTRA – « Palestra e Caprile in chiave mercato? Due giocatori attenzionati. Palestra non è di nostra proprietà, è uno degli esterni più forti d'Europa » SU CAPRILE – « Caprile è forte, ora pensiamo a tenerceli i giocatori, a fine anno poi vediamo. Il presidente vuole costruire un progetto duraturo, anche se arrivano richieste ora non ci pensiamo »

