Mercatini di Natale a Catania Bruno Brucchieri | Massima attenzione su criteri regole e controlli

I mercatini di Natale a Catania sono al centro di attenzione, con Bruno Brucchieri che sottolinea l'importanza di rispettare criteri, regole e controlli. La chiarezza nelle modalità di allestimento e il rispetto delle normative sono fondamentali per garantire un evento sicuro e di qualità nel rispetto delle tradizioni natalizie.

“Chiarezza sui criteri adottati per l’allestimento dei mercatini di Natale 2025 e pieno rispetto delle regole da parte di operatori e organizzatori”. È quanto chiede il consigliere comunale di Catania ed ex assessore Bruno Brucchieri, richiamando l’attenzione dell’amministrazione, del settore. Cataniatoday.it Natale a Catania, tutto pronto per l’accensione delle luminarie e per i mercatini - Natale a Catania 2025 con luci, mercatini, artigianato locale e un'atmosfera magica. catania.liveuniversity.it Catania, mercatini di Natale: oltre centomila presenze - Catania, tra sabato e domenica, nelle vie del centro storico, oltre centomila visitatori. catania.liveuniversity.it

Catania inaugura il Natale 2025

