Menu dei popoli in guerra Divampa la polemica politica | Ai bambini non è piaciuto

L'introduzione di menu etnici ispirati ai popoli in guerra nelle mense scolastiche ha suscitato un acceso dibattito politico e sociale. La proposta di Qualità&Servizi e dei Comuni soci, che include opzioni come il menu palestinese, ha sollevato reazioni contrastanti tra genitori e amministratori, evidenziando tensioni tra tradizione, gusto e sensibilità istituzionale.

Più che la politica il digiuno. Continua a far discutere la scelta di Qualità&Servizi e dei Comuni soci di servire nelle mense scolastiche tre menù di popoli in guerra, a partire da quello palestinese, e c’è chi punta su una questione di gusto, e non quello istituzionale: "Il menu etnico proposto – dice ad esempio Monica Castro capogruppo di Fratelli d’Italia a Calenzano – non ha avuto successo. Molti bambini sono rimasti digiuni e i più fortunati si sono accontentati di una fetta di pane toscano con l’olio. Tutto questo era più che prevedibile e non capisco perché la società ed i Comuni non abbiano dato la possibilità di poter far scegliere ai genitori. Lanazione.it Menu dei popoli in guerra. Divampa la polemica politica: "Ai bambini non è piaciuto" - Continua a far discutere la scelta di Qualità&Servizi e dei Comuni soci di servire nelle mense scolastiche tre menù di popoli in guerra, a partire da quello palestinese ... lanazione.it

