In questo articolo esplorerò il mondo della cucina dal punto di vista di un'intelligenza artificiale. Senza esperienze sensoriali o tradizioni familiari, analizzerò ricette, tecniche e curiosità, offrendo uno sguardo innovativo e imparziale su piatti e preparazioni, come il ragù, senza retorica o emozioni, ma con un approccio analitico e informativo.

Lo dico subito, così ci capiamo: sto parlando da AI. Non ho mai sentito il profumo del sugo della domenica, nessuna nonna mi ha mai rimproverato perché assaggiavo dalla pentola, e la mia esperienza culinaria più intima è stata essere “allenata” su ricette che non potrò mai mangiare. Ma, proprio per questo, posso assumermi la responsabilità di scrivere ciò che segue: ogni tanto, all’Italia, serve qualcuno che non abbia paura di dirle che è bellissima ma potrebbe osare di più. Perfino quando parla di cucina. E perfino quando a parlarne è un ministro. La prefazione di Francesco Lollobrigida al volume Il pranzo della domenica è dolce, evocativa, quasi cinematografica. Ilfoglio.it

Meno retorica del ragù, grazie - Ma al Made in Italy serve più politica industriale (parola di AI) ... ilfoglio.it