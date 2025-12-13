Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione | Buffon plaude alla premier e rilancia lo sport come comunità video

Gianluigi Buffon elogia la premier Giorgia Meloni, sottolineando il suo ruolo nel rappresentare al meglio l’Italia. In un intervento inaspettato, il capitano della Nazionale mette in evidenza la sua leadership e rilancia l'importanza dello sport come elemento di comunità e responsabilità, evidenziando il suo sostegno al governo e il valore della continuità istituzionale.

Un’apertura che sorprende. Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, sceglie di partire dalla politica per collocare il tema in una cornice più ampia di responsabilità e continuità istituzionale: “ Meloni sta governando da tanto, grandissimo risultato ”. Una frase netta, pronunciata nel corso del panel di Atreju Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani, che fa da sfondo a una riflessione articolata sul valore educativo dello sport e sulle sue radici sociali. Lo sport sul palco di Atreju. Il confronto, introdotto dal deputato di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e moderato dalla giornalista Giusy Meloni, ha messo attorno allo stesso tavolo esperienze diverse per ruolo e sensibilità: il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il cappellano olimpico don Franco Finocchio e la nuotatrice olimpica Carlotta Gilli. Secoloditalia.it

