Meloni la leader del Partito Conservatore britannico la incorona | Miglior politico d' Europa

Giorgia Meloni, leader del Partito Conservatore britannico, riceve il riconoscimento come

Una leader che raccoglie sempre più consensi in Italia, ma che è stimatissima anche all'estero. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "è una forza della natura. Acuta, affettuosa e spietatamente concentrata sull'interesse nazionale, è oggi la politica più formidabile d'Europa oggi ". Lo ha scritto su X la leader del Partito Conservatore britannico, Kemi Badenoch, oggi - sabato 13 dicembre - ospite ad Atreju, la festa di fratelli d'Italia che si sta svolgendo a Castel Sant'Angelo a Roma. Il presidente del Consiglio, ha scritto ancora Badenoch, " garantisce stabilità politica dopo che molti avevano dato per spacciata lei e l'Italia. Liberoquotidiano.it

Cara Meloni, le scrivo… - Giorgia Meloni riceve il premio Margaret Thatcher offertole dai conservatori, cioè dai suoi seguaci, che la intronano ... startmag.it

Meloni: "Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia" - Ospite d'eccezione la premier Giorgia Meloni, che ha ritirato la statuetta del Leone, simbolo di New Direction ... msn.com