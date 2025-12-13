Melito il campo progressista ufficializza la candidatura di Dominique Pellecchia | Un patto di responsabilità per il futuro della città
Il campo progressista di Melito annuncia ufficialmente la candidatura di Dominique Pellecchia alle prossime elezioni amministrative, sottolineando l'importanza di un patto di responsabilità per il futuro della città. La scelta rappresenta un passo deciso verso un progetto condiviso volto a rilanciare il ruolo di Melito e affrontare le sfide del territorio.
A Melito il campo progressista rompe gli indugi e ufficializza la propria scelta in vista delle prossime elezioni amministrative, indicando Dominique Pellecchia come candidata alla guida della città. L’annuncio arriva attraverso un comunicato diffuso dalla coalizione, che rivendica unità, continuità e una visione condivisa per il futuro del comune. «Quattro anni fa la nostra coalizione . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
