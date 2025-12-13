Medicina gli studenti che hanno contestato Bernini | Se noi siamo inutili lei cosa ci fa al governo?

Durante un evento ad Atreju, gli studenti del semestre filtro hanno cercato di contestare la ministra Bernini, che ha risposto con durezza, definendoli

Ad Atreju la ministra Bernini ha zittito gli studenti del semestre filtro, che tentavano di contestarla, definendoli "poveri comunisti" e "inutili". Fanpage.it ha parlato proprio con loro per raccontare le difficoltà e la pressione del sistema d'ingresso a Medicina. Fanpage.it Medicina, gli studenti che hanno contestato Bernini: “Se noi siamo inutili, lei cosa ci fa al governo?” - Ad Atreju la ministra Bernini ha zittito gli studenti del semestre filtro, che tentavano di contestarla, definendoli "poveri comunisti" e "inutili" ... fanpage.it

Perché Bernini ad Atreju ha chiamato gli studenti “poveri comunisti” e cosa c’entra il test di Medicina - La ministra dell'Università Anna Maria Bernini è stata contestata ieri ad Atreju da un gruppo di studenti: "Non ce la facciamo più, con il semestre ... fanpage.it

Ad Atreju la ministra Bernini ha zittito gli studenti del semestre filtro, che tentavano di contestarla, definendoli “poveri comunisti” e “inutili”. Fanpage.it ha parlato proprio con loro per raccontare le difficoltà e la pressione del sistema d’ingresso a Medicina. - facebook.com facebook

La Bernini ce l’ha con gli studenti di medicina per colpa del suo chirurgo plastico x.com

Università, Bernini contestata da studenti ad Atreju: Parli con noi su riforma medicina

Video Università, Bernini contestata da studenti ad Atreju: Parli con noi su riforma medicina Video Università, Bernini contestata da studenti ad Atreju: Parli con noi su riforma medicina