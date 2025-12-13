Medici di Ateneo e San Matteo tra gestanti e neonati salvadoregni
Medici di Ateneo e San Matteo sono impegnati in un progetto in El Salvador per migliorare l’assistenza materno-infantile. Sostenuto dal Governo italiano attraverso l’Ambasciata e Aics, il progetto “Nascere con affetto” mira a garantire cure migliori a mamme e neonati, rafforzando i servizi sanitari locali con un investimento di 3,5 milioni di euro.
Da Pavia a El Salvador per rafforzare l’assistenza materno-infantile. Il Governo italiano, attraverso l’Ambasciata d’Italia in El Salvador e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), continua a sostenere il rafforzamento della salute di mamme e bambini al progetto “Nascere con affetto“, un’iniziativa di cooperazione del valore di 3,5 milioni di euro. Nell’ambito dell’iniziativa, otto medici specialisti dell’ Università di Pavia e dell’ Ospedale San Matteo hanno svolto dal 17 al 29 novembre una missione tecnica in El Salvador, per contribuire al consolidamento del sistema sanitario nazionale nel settore materno-infantile. Ilgiorno.it
