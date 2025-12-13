Me contro te | quando il matrimonio diventa show

I Me contro te portano il loro stile unico anche nel mondo del matrimonio, trasformando il giorno speciale in uno spettacolo aperto ai fan. Con un'idea innovativa e audace, i noti influencer propongono un evento esclusivo che unisce il sogno nuziale all'intrattenimento, creando un matrimonio che diventa un vero e proprio show.

Un matrimonio a cui tutti i fan possono assistere pagando un biglietto salato: è questa la nuova idea dei Me contro te. Il duo di youtuber ha annunciato le nozze che si svolgeranno all'arena di Milano davanti ai fan. Ildifforme.it I 'Me contro Te' si sposeranno in uno show a Milano: l'annuncio del matrimonio - Luì e Sofì, i Me contro Te, hanno scelto un palco per il loro “sì”: il matrimonio sarà uno show all’Arena di Milano, aperto ai fan con biglietti e pacchetti speciali. tg24.sky.it

I Me contro Te annunciano il matrimonio (ma sarà uno show a pagamento) - Tra entusiasmo dei fan, critiche e dubbi sul valore legale, il matrimonio dei Me contro Te è fissato per il 2026 ... vanityfair.it

