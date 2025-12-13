Me contro te | quando il matrimonio diventa show

I Me contro te portano il loro stile unico anche nel mondo del matrimonio, trasformando il giorno speciale in uno spettacolo aperto ai fan. Con un'idea innovativa e audace, i noti influencer propongono un evento esclusivo che unisce il sogno nuziale all'intrattenimento, creando un matrimonio che diventa un vero e proprio show.

Un matrimonio a cui tutti i fan possono assistere pagando un biglietto salato: è questa la nuova idea dei Me contro te. Il duo di youtuber ha annunciato le nozze che si svolgeranno all'arena di Milano davanti ai fan. Ildifforme.it

