Mazzata sulle Fere | 5 punti di penalizzazione La Ternana ora scivola al decimo posto

Le Fere scivolano al 10° posto per la penalizzazione di 5 punti (di cui uno per la recidiva) inflitta dal Tfn nell’udienza di ieri. Ma c’è l’intenzione di presentare ricorso per una riduzione. La Ternana sembra infatti pagare un prezzo più caro anche rispetto alle attese dei propri legali, per non aver ottemperato nei tempi dovuti alla scadenza federale dello scorso primo agosto. "Attendiamo le motivazioni che potrebbero essere pubblicate entro Natale – spiega l’avvocato Fabio Giotti – poi avremo 7 giorni per presentare il ricorso alla Corte Federale d’Appello. Punteremo sulla restituzione di 2 punti e anche sul tramutare in ammenda la penalizzazione per recidiva: non ci sembra giusto che la Ternana debba scontare un punto in classifica, come è accaduto a Rimini e Triestina che sono state società costantemente inadempienti". Lanazione.it

