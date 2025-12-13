Matteo Addino tribuno di Ballando con le stelle | Nancy Brilli ha sbagliato a condividere odio contro Rossella Erra

Matteo Addino, tribuno di Ballando con le stelle, interviene nel dibattito su Nancy Brilli e Rossella Erra, difendendo quest'ultima dagli insulti social e criticando le azioni di Brilli. L'articolo approfondisce le sue dichiarazioni e il contesto del confronto pubblico, evidenziando la sua posizione sulla vicenda e sui comportamenti online.

A Fanpage.it Matteo Addino difende Rossella Erra dopo il caso tesoretto e gli insulti condivisi sui social: "Non è giusto". Sul rapporto con Selvaggia Lucarelli: "Le punzecchiature? Io la adoro e sono convinto che lei adora me". Fanpage.it

