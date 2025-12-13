Mattarella | Mosca non può evocare la pace e muovere la guerra – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato che Mosca non può usare la pace come scusa mentre alimenta la guerra, evidenziando le criticità delle dinamiche internazionali e le disparità di potere tra le nazioni. La sua dichiarazione mette in luce le tensioni e le responsabilità nel conflitto, richiamando l’attenzione sulla necessità di un impegno per la pace.

"Le dinamiche puramente bilaterali pongono il debole alla mercé del più forte. In questo caso è la Russia, con la sua insensata pretesa di evocare la pace muovendo guerra, dietro cui si cela la pretesa di imporre le proprie condizioni". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è intervenuto alla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico al Quirinale, a cui non erano presenti gli ambasciatori russo e bielorusso.

Europa e Italia "restano saldamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo", per una "pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell'indipendenza, della sovranità"

