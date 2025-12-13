Mattarella | ‘Italia e UE saldamente a fianco di Kiev’

Il presidente Mattarella sottolinea il sostegno dell’Italia e dell’Unione Europea all’Ucraina, ribadendo l’impegno verso una pace giusta e duratura. In un contesto di tensione internazionale, le dichiarazioni evidenziano la volontà di rispettare il diritto internazionale e di tutelare sovranità e integrità territoriale ucraina.

Mattarella: “Italia e Ue saldamente al fianco dell’Ucraina” “L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell’indipendenza, della sovranità, dell’integrità territoriale, della sicurezza ucraine”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale dello. Imolaoggi.it Mattarella: «Norme Ue contestate da corporazioni internazionali senza regole, dinamiche bilaterali pongono i deboli alla mercé del più forte» - Parlando dell’Unione europea, nel suo discorso alla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella afferma: “La libera con ... msn.com

Ucraina: Mattarella, 'Italia e Ue saldamente al fianco di Kiev per pace equa, giusta e duratura' - Si moltiplicano gli attacchi russi alle città e alle infrastrutture civili ed energetiche. iltempo.it

???? ++ #Mattarella: #Ue e #Italia stanno con popolo #ucraino per una #pace equa @Quirinale Il Capo dello Stato: "L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta, duratura, rispettosa del x.com

Tv2000. . ???? ++ #Mattarella: #Ue e #Italia stanno con popolo #ucraino per una #pace equa Il Capo dello Stato: "L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta, duratura, rispettosa del di - facebook.com facebook

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘Italia e UE saldamente a fianco di Kiev’

Il Presidente #Mattarella arriva a #Berlino per la Visita di Stato in #Germania

Video Il Presidente #Mattarella arriva a #Berlino per la Visita di Stato in #Germania Video Il Presidente #Mattarella arriva a #Berlino per la Visita di Stato in #Germania