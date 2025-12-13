Mattarella | ‘Italia e UE saldamente a fianco di Kiev’

Il presidente Mattarella sottolinea il sostegno dell’Italia e dell’Unione Europea all’Ucraina, ribadendo l’impegno verso una pace giusta e duratura. In un contesto di tensione internazionale, le dichiarazioni evidenziano la volontà di rispettare il diritto internazionale e di tutelare sovranità e integrità territoriale ucraina.

Mattarella: “Italia e Ue saldamente al fianco dell’Ucraina” “L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell’indipendenza, della sovranità, dell’integrità territoriale, della sicurezza ucraine”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale dello. Imolaoggi.it

