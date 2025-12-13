Mattarella | Il mondo dei forti lascia solo briciole ai deboli

Il presidente Mattarella ha rivolto un appello al corpo diplomatico, sottolineando come l'attuale ordine internazionale sia in crisi e lasci briciole ai deboli. Avverte che il mondo dei forti si sta sgretolando, e invita a respingere un nuovo sistema basato su sopraffazione e conflitto, per preservare la pace e la stabilità globale.

Il Capo dello Stato al corpo diplomatico: l’ordine internazionale vacilla, respingere un nuovo sistema fondato su sopraffazione e guerra. Dura accusa alla Russia, sostegno all’Ucraina, appello per Gaza e per la soluzione dei due Stati. “Gli interessi nazionali non valgano più della persona”. Ildifforme.it Mattarella: “Il mondo ha bisogno dell’Europa, della sua unità e forza”. Servono regole per le big tech, “le nuove compagnie delle Indie” - Il mondo ha bisogno dell'Europa, è quanto ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo con un videomessaggio i lavori della seconda giornata del ... quotidiano.net Mattarella: «Il mondo ha bisogno dell’Europa per ricostruire il diritto internazionale» - Il videomessaggio del presidente della Repubblica al Forum di Cernobbio: «L’Ue non ha mai scatenato una guerra né avviato uno scontro commerciale. lettera43.it LA CUCINA ITALIANA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO La prima al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. Colosseo illuminato. Mattarella: 'Rafforza il prestigio italiano nel mondo. Meloni: 'Il nostro ambasciatore più formidabile'. Gli chef esu - facebook.com facebook Al @Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato i vincitori dei Premi di Laurea 2025 e i premiati del Premio Leonardo 2025 riconoscimenti conferiti ogni anno dal @ItalianQuality. ???? Un’occasione per celebrare giovani talenti, az x.com © Ildifforme.it - Mattarella: “Il mondo dei forti lascia solo briciole ai deboli”

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto