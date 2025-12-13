Mattarella | Il mondo dei forti lascia solo briciole ai deboli

Il presidente Mattarella ha rivolto un appello al corpo diplomatico, sottolineando come l'attuale ordine internazionale sia in crisi e lasci briciole ai deboli. Avverte che il mondo dei forti si sta sgretolando, e invita a respingere un nuovo sistema basato su sopraffazione e conflitto, per preservare la pace e la stabilità globale.

Il Capo dello Stato al corpo diplomatico: l’ordine internazionale vacilla, respingere un nuovo sistema fondato su sopraffazione e guerra. Dura accusa alla Russia, sostegno all’Ucraina, appello per Gaza e per la soluzione dei due Stati. “Gli interessi nazionali non valgano più della persona”. Ildifforme.it

Mattarella: “Il mondo ha bisogno dell’Europa, della sua unità e forza”. Servono regole per le big tech, “le nuove compagnie delle Indie” - Il mondo ha bisogno dell'Europa, è quanto ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo con un videomessaggio i lavori della seconda giornata del ... quotidiano.net

Mattarella: «Il mondo ha bisogno dell’Europa per ricostruire il diritto internazionale» - Il videomessaggio del presidente della Repubblica al Forum di Cernobbio: «L’Ue non ha mai scatenato una guerra né avviato uno scontro commerciale. lettera43.it

