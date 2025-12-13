Mattarella | Chi muove la guerra non può evocare la pace – Il video
Il presidente Mattarella sottolinea la responsabilità della Federazione Russa nel perpetuare il conflitto, evidenziando come chi alimenta la guerra non possa invocare la pace. Nel suo intervento, richiama l’importanza di un impegno condiviso per fermare le ostilità e promuovere soluzioni diplomatiche durature.
(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 “Un protagonista della comunità internazionale, la Federazione Russa, ha scelto sciaguratamente di travolgere il percorso ripristinando, con la forza, l’antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi. Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace. È paradossale. Appare insensata la pace evocata da chi muovendo guerra pretende in realtà di imporre le proprie condizioni”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico. Open.online
