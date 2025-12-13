Mattarella | ‘chi muove guerra non può imporre condizioni per la pace’

Durante la cerimonia di fine anno con il corpo diplomatico, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato che chi avvia una guerra non può imporre le condizioni per la pace, definendo questa logica paradossale e insensata. Le sue parole evidenziano la posizione dell’Italia sulla necessità di approcci pacifici e rispettosi nei conflitti internazionali.

“Il principio non puo’ essere muovere guerra per fare la pace: e’ paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realta’ di imporre le proprie condizioni” Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il corpo diplomatico,. Imolaoggi.it Mattarella: “Non può evocare la pace chi muove la guerra. La sola minaccia del nucleare è un crimine contro l’umanità” - Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni”. ilfattoquotidiano.it

