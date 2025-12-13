Matrimonio in Toscana | la figlia di Giovannino Agnelli si sposa nella stessa villa dei genitori attesi vip e big della finanza

Virginia Asia Agnelli, figlia di Giovannino Agnelli, si sposa nella storica villa dei genitori in Toscana il 13 dicembre 2025. L'evento, atteso con grande interesse, riporterà alla memoria il papà e vedrà la presenza di vip e personalità della finanza. La cerimonia si svolgerà in un contesto suggestivo, tra eleganza e tradizione.

Montopoli Valdarno, 13 dicembre 2025 – Un matrimonio in cui sarà vivo il ricordo del padre: Virginia Asia Agnelli, 28 anni, figlia di Giovannino Agnelli, a sua volta figlio di Umberto Agnelli, convola a nozze in Toscana saato 13 dicembre. E il banchetto nuziale si svolge nell’iconica Villa Varramista, la tenuta delle famiglie Piaggio Agnelli che fu acquistata da Enrico Piaggio. Qui si sposarono, nel 1959, la figlia adottiva di Piaggio, Antonella, e Umberto Agnelli. Qui convolò a nozze lo stesso Giovani Alberto Agnelli, conosciuto come Giovannino: era il rampollo destinato a guidare, secondo la visione dello zio Gianni Agnelli, l’allora colosso Fiat. Lanazione.it Matrimonio in Toscana: la figlia di Giovannino Agnelli si sposa nella stessa villa dei genitori, attesi vip e big della finanza - Montopoli Valdarno, 13 dicembre 2025 – Un matrimonio in cui sarà vivo il ricordo del padre: <a href="https://www. lanazione.it

Villa Varramista accoglie ancora gli Agnelli. E apre le porte al banchetto nuziale per il matrimonio di Virginia Asia

