Matrimonio con documenti falsi riprodotti con l' Ai | lo sposo convocato in caserma ha un malore denunciata la donna

Un matrimonio apparso regolare si è rivelato una frode, grazie all'uso di documenti falsi riprodotti con l'intelligenza artificiale. Lo sposo, convocato in caserma, ha avuto un malore, mentre la donna coinvolta è stata denunciata. La coppia, convinta di essere sposata legalmente da ottobre, ha scoperto l'inganno durante le verifiche delle autorità.

Pensava di essere regolarmente sposato dallo scorso ottobre, finché non è stato convocato in caserma dai carabinieri, i quali gli hanno comunicato che le sue nozze non avevano alcun valore legale.Alla notizia l'uomo ha avito un mancamento, mentre la neo-moglie, una 54enne di Saronno (Varese) è. Today.it Si sposa presentando documenti falsi riprodotti con l'intelligenza artificiale: matrimonio non valido - Ha riprodotto un certificato di matrimonio falso con il supporto dell'intelligenza artificiale ma è stata scoperta. milanotoday.it

Rivelato un matrimonio fittizio grazie a un certificato creato dall'intelligenza artificiale - Una cerimonia nuziale si trasforma in un inganno quando vengono rivelate le verità nascoste dietro a un matrimonio fittizio. notizie.it

