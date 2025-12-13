Massimo Riella evaso mentre faceva visita alla tomba della madre | rito alternativo slitta l’udienza

Il 12 marzo 2022, Massimo Riella, detenuto di 50 anni di Gravedona, è evaso dal cimitero di Brenzio durante una visita alla tomba della madre. La fuga, avvenuta sotto scorta di quattro agenti, ha portato a uno slittamento dell’udienza e ha suscitato grande attenzione sull’episodio.

Gravedona e Uniti (Como) – La mattina del 12 marzo 2022, Massimo Riella, cinquantenne di Gravedona, all’epoca detenuto al Bassone di Como, era scappato dal cimitero della frazione di Brenzio, mentre faceva visita alla tomba della madre, scortato da quattro agenti di polizia penitenziaria. Era stato il momento scatenante di una caccia all’uomo che si era conclusa solo il 16 luglio, quando era stato catturato in Montenegro. Massimo Riella sui monti del Lario dove aveva trovato rifugio Riella davanti al Gup. Ora è comparso davanti al Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto, per rispondere di evasione, a conclusione di un articolato percorso giudiziario con cui si è lasciato alle spalle una rapina, altre evasioni e reati di altro genere, che sono stati interrotti solo dalla sua cattura. Ilgiorno.it Massimo Riella evaso mentre faceva visita alla tomba della madre: rito alternativo, slitta l’udienza - Il cinquantenne di Gravedona era stato al centro di una caccia all’uomo conclusa il 16 luglio 2022, con la cattura in Montenegro. ilgiorno.it

