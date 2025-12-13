Massa Marittima | muore cacciatore colpito da proiettile durante una battuta

Un tragico incidente si è verificato a Massa Marittima, dove un cacciatore è rimasto vittima di un colpo durante una battuta. Sul posto sono intervenuti soccorritori, forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 2, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, l'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso 2. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo, non c'è stato nulla fare: il personale sanitario ha constatato il decesso dell'uomo

