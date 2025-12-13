Nicolò Maspero, centrocampista ventiquattrenne bergamasco, si presenta con entusiasmo all'Ancona, affrontando il suo primo allenamento in maglia dorica. Determinato a lasciare il segno, si prepara già al suo debutto nel big match contro l’Aquila, dimostrando fiducia e voglia di contribuire alla squadra fin dalle prime gare.

Primo innesto invernale dell’ Ancona, il ventiquattrenne centrocampista bergamasco Nicolò Maspero ha disputato il suo primo allenamento con i dorici mercoledì scorso, ma sembra già pronto e determinato a tuffarsi nella mischia, a portare il suo contributo già dal big match in programma domani al Del Conero contro l’Aquila. Maspero, intanto perché Ancona? "Perché è una piazza storica, una grande città, in serie D non ci sono tante piazze come questa. E quando ti bussa alla porta l’Ancona è difficile dire di no. Sono contentissimo di essere qui". Chi o che cosa l’ha convinta? "Lunedì ho parlato sia con il mister sia con il direttore e mi hanno fatto entrambi un’ottima impressione. Ilrestodelcarlino.it

Maspero si presenta: "Impossibile dire no" - Primo innesto invernale dell’Ancona, il ventiquattrenne centrocampista bergamasco Nicolò Maspero ha disputato il suo primo allenamento con i ... ilrestodelcarlino.it