Masetti post Juventus Next Gen Pianese | Partita equilibrata sapevamo sarebbe stata difficile Rigore annullato? Dal campo mi sembrava…

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Masetti della Pianese commenta la partita contro la Juventus Next Gen, sottolineando l’equilibrio in campo e la difficoltà dell’incontro. Il giocatore ha anche commentato il rigore annullato, condividendo la sua percezione dall’interno del match. La sfida si inserisce nella stagione 2025/26 di Serie C, offrendo spunti sulla prestazione della squadra e sulle decisioni arbitrali.

di Marco Baridon Masetti, giocatore della Pianese, ha parlato dopo la partita contro la Juventus Next Gen in Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Lorenzo Masetti ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Pianese. PAREGGIO – « È stata una partita equilibrata, sapevamo sarebbe stata difficile. Loro hanno qualità, ci son state occasioni da entrambe le parti, è un buon punto su un campo difficile». SALVATO IL RISULTATO – «Ho avuto i crampi alla fine, ma ho cercato di reggere fin quando ho potuto. Ho fatto un buon intervento ma son contento della prova della squadra». Juventusnews24.com

masetti post juventus next gen pianese partita equilibrata sapevamo sarebbe stata difficile rigore annullato dal campo mi sembrava8230

© Juventusnews24.com - Masetti post Juventus Next Gen Pianese: «Partita equilibrata, sapevamo sarebbe stata difficile. Rigore annullato? Dal campo mi sembrava…»

VIOLA REWIND - Corvino tra passato e futuro

Video VIOLA REWIND - Corvino tra passato e futuro