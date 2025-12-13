Masetti post Juventus Next Gen Pianese | Partita equilibrata sapevamo sarebbe stata difficile Rigore annullato? Dal campo mi sembrava…

Masetti della Pianese commenta la partita contro la Juventus Next Gen, sottolineando l’equilibrio in campo e la difficoltà dell’incontro. Il giocatore ha anche commentato il rigore annullato, condividendo la sua percezione dall’interno del match. La sfida si inserisce nella stagione 2025/26 di Serie C, offrendo spunti sulla prestazione della squadra e sulle decisioni arbitrali.

di Marco Baridon Masetti, giocatore della Pianese, ha parlato dopo la partita contro la Juventus Next Gen in Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Lorenzo Masetti ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Pianese. PAREGGIO – « È stata una partita equilibrata, sapevamo sarebbe stata difficile. Loro hanno qualità, ci son state occasioni da entrambe le parti, è un buon punto su un campo difficile». SALVATO IL RISULTATO – «Ho avuto i crampi alla fine, ma ho cercato di reggere fin quando ho potuto. Ho fatto un buon intervento ma son contento della prova della squadra». Juventusnews24.com

