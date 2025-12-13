Martina Colombari racconta il momento più drammatico vissuto con il figlio Achille | parole toccanti

Martina Colombari condivide un episodio cruciale della sua vita, ricordando un momento particolarmente difficile con il figlio Achille. In un racconto sincero e commovente, l'attrice rivela le emozioni profonde, il dolore e la forza che l'hanno sostenuta durante quel periodo, offrendo uno sguardo intimo sulla loro relazione e sull'amore materno.

Martina Colombari ripercorre il periodo più difficile vissuto con il figlio Achille: un racconto sincero e toccante in cui emergono dolore, forza e un profondo amore materno. Leggiamo di seguito la commovente verità dell’ex Miss Italia! Leggi anche: Achille Costacurta racconta il rapporto con i suoi genitori oggi: la verità su Martina Colombari Per anni Martina Colombari ha scelto il silenzio, proteggendo suo figlio Achille Costacurta dalle speculazioni e dalle illazioni sulla sua salute. Oggi, però, che il ragazzo ha deciso di raccontarsi pubblicamente e la situazione è più stabile, la showgirl e concorrente di Ballando con le Stelle ha finalmente trovato la forza di condividere il percorso vissuto insieme. Donnapop.it

"A un certo punto sono crollata. Ricordo tutto, avrei voluto soffrire al posto di mio figlio Achille". Parla Martina Colombari - Martina Colombari, classe 1975, attrice, ex Miss Italia e ora le concorrenti più amate di Ballando con le Stelle. today.it