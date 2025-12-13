Marsilio a Bucchianico per la frana in località Piane | Necessario ricostruire altrove tempi relativamente brevi
Il presidente della regione, Marco Marsilio, ha effettuato un sopralluogo a Bucchianico in qualità di commissario straordinario per la ricostruzione post-frane, per valutare la situazione in località Piane. L’area, interessata da un movimento franoso nel 2023, ha costretto otto famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni, rendendo urgente l’intervento di ricostruzione.
Sopralluogo a Bucchianico del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in qualità di commissario straordinario per la ricostruzione post-frane in località Piane: area che nel 2023 ha subito un movimento franoso che ha costretto 8 famiglie a lasciare le loro abitazioni. «Siamo la prima. Chietitoday.it
Frana in Località Piane. Sgombero e demolizione per 8 abitazioni - Il Commissario straordinario Marco Marsilio annuncia la demolizione degli edifici danneggiati dalla frana. rainews.it
Frana Bucchianico: sopralluogo di Marsilio, Scelli e Rivera per definire i prossimi passi - «Siamo la prima realtà in Italia che potrà beneficiare della nuova legge nazionale, la 40 del 2025, che disciplina la ricostruzione dopo le calamità». msn.com
CENTROABRUZZONEWS: FRANA DI BUCCHIANICO: "SOPRALLUOGO DI MARSILIO, SC... centroabruzzonews.com/2025/12/frana-… x.com
Marco Marsilio. One Shamaica · Intention. Oggi sopralluogo a Bucchianico nelle palazzine coinvolte dal dissesto idrogeologico, una situazione che interessa 17 famiglie. - facebook.com facebook