Mario Dondero colpire al cuore in bianco e nero

Mario Dondero, rinomato fotografo, ha lasciato un’impronta indelebile attraverso le sue immagini in bianco e nero che catturano l’essenza dell’umanità. La sua capacità di penetrare nel cuore delle persone e delle situazioni ha fatto di lui un maestro del reportage visivo, capace di trasmettere emozioni profonde e universali.

Un amico arrivò ad inventarsi una storia, anzi un vero e proprio apologo, per chiarire la caratura universale della umanità di Mario Dondero: dunque costui insieme a un compagno si . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Presentazione del libro "Mille parole": gli scritti di Mario Dondero nel decennale della sua scomparsa - facebook.com facebook © Cms.ilmanifesto.it - Mario Dondero, colpire al cuore in bianco e nero